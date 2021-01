Paradiso delle Signore | Salvatore e Gabriella cercano di proteggere Agnese

Leggi su chenews

(Di martedì 19 gennaio 2021)torna in onda su Rai Uno questo pomeriggio con una nuova puntata piena di colpi di scena, specialmente per. screenshoot Rai UnoTorna la soap opera di Rai Uno anche questo pomeriggio dopo la pausa della giornata di ieri che ha fatto posto alla discussioneCamera dei Deputati. Le anticipazione che troverete qui di seguito sono quelle relative alla giornata di oggi e che in prima persona riguardano proprio la povera, tornata dalla Sicilia insieme al marito Giuseppe, uomo per cui ha deciso di lasciare Armando, suo grande amore. A coalizzarsi in suo aiuto sono proprio il figlioe la sua ex fidanzata, scopriamo insieme il perchè i duedi aiutare la ...