Nioh 2: The Complete Edition - prova (Di martedì 19 gennaio 2021) Nioh 2: The Complete Edition è pronto alla next-gen e al battesimo di fuoco su PC. Per Team Ninja è infatti giunto il momento di mettere un punto sul franchise, che al netto di due titoli, ampliati rispettivamente da tre DLC ciascuno, è stato un action RPG da cardiopalma, capace di dare nuova linfa ai soulslike ispirati ai capolavori di FromSoftware. Segno distintivo della saga fino ad ora non è stato soltanto il setting storico, un Giappone dell'era Sengoku incupito dal risveglio dei demoni. A colpire (in tutti i sensi) il pubblico è stato un combat system rapido ma davvero hardcore, con lunghe sequenze di combo, contrattacchi e comandi da eseguire con precisione. Un sistema adatto, insomma, a tutti coloro che già con Ninja Gaiden avevano messo a dura prova i propri riflessi e la propria pazienza. Quest'edizione di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 gennaio 2021)2: Theè pronto alla next-gen e al battesimo di fuoco su PC. Per Team Ninja è infatti giunto il momento di mettere un punto sul franchise, che al netto di due titoli, ampliati rispettivamente da tre DLC ciascuno, è stato un action RPG da cardiopalma, capace di dare nuova linfa ai soulslike ispirati ai capolavori di FromSoftware. Segno distintivo della saga fino ad ora non è stato soltanto il setting storico, un Giappone dell'era Sengoku incupito dal risveglio dei demoni. A colpire (in tutti i sensi) il pubblico è stato un combat system rapido ma davvero hardcore, con lunghe sequenze di combo, contrattacchi e comandi da eseguire con precisione. Un sistema adatto, insomma, a tutti coloro che già con Ninja Gaiden avevano messo a durai propri riflessi e la propria pazienza. Quest'edizione di ...

Eurogamer_it : Gli Yokai sgomitano per approdare su PC, ma saranno pronti? Scopritelo nella prova di Nioh 2: The Complete Edition. - ezdlc : 'Cerchio Chiuso' - Nioh 2 DLCs w/Sabaku, The First Samurai Blind Run #FIN - GiocareOra : Nioh 2 - The Complete Edition offre tre esperienze multi-eroe - SerialGamerITA : Nioh 2 – The Complete Edition: pubblicato un nuovo trailer per la versione PC in 4K HDR #teamninja - AkibaGamers : KOEI TECMO GAMES ci mostra tanti nuovi scatti per la versione aggiornata di Nioh 2 disponibile da febbraio su PC e… -

Ultime Notizie dalla rete : Nioh The Nioh su PS5, i miglioramenti della remaster: risoluzione, frame rate e DualSense Multiplayer.it Nioh 2: The Complete Edition – Una prima prova della versione PC

Nioh 2 torna su PC con la Complete Edition, contenente tutti i DLC e con nuove possibilità grafiche. Ecco le nostre prime impressioni.

Nioh Remaster per PS5 in nuovi dettagli tra miglioramenti grafici e supporto al DualSense

Nioh, il primo capitolo della serie sviluppata da Team Ninja, arriverà in versione rimasterizzata su PlayStation 5 il mese prossimo e una nuova anteprima condivisa online ha rivelato alcuni dettagli a ...

Nioh 2 torna su PC con la Complete Edition, contenente tutti i DLC e con nuove possibilità grafiche. Ecco le nostre prime impressioni.Nioh, il primo capitolo della serie sviluppata da Team Ninja, arriverà in versione rimasterizzata su PlayStation 5 il mese prossimo e una nuova anteprima condivisa online ha rivelato alcuni dettagli a ...