Napoli-Spezia in tv | data | orario e streaming quarti Coppa Italia 2020 2021

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Saràil match deidi finale di. Dopo il match dell’Olimpico, la squadra di Gattuso si prepara a sfidare gli aquilotti al Diego Armando Maradona dimercoledì 27 gennaio adancora da definire. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Rai (da definire quale) e insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto, le parole dei protagonisti e la moviola del match. SportFace.

sscnapoli : ?? | #CoppaItalia, affronteremo lo Spezia ai quarti di finale mercoledì 27 gennaio ?? - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - ZZiliani : Troppa grazia San Gennaro. Un paio nel primo tempo sarebbero bastati. E con gli altri due distribuiti invece tra Sp… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: Correzione a quanto ufficializzato dal #Napoli: nelle eventuali sfide dei quarti che si disputano tra una “Testa di Se… - SimoneGuadagnoo : Correzione a quanto ufficializzato dal #Napoli: nelle eventuali sfide dei quarti che si disputano tra una “Testa di… -

All'Olimpico partita ricca di emozioni, con i liguri in vantaggio di due gol dopo soli 15 minuti di gioco, la Roma pareggia ma crolal nei supplementari, in doppia inferiorità numerica ...Incredibile quanto successo all'Olimpico di Roma, dov'è andato in scena l'ottavo di finale tra i giallorossi e lo Spezia dell'ottimo Vincenzo ...