Napoli, conferenza Insigne: «Sogno i 100 gol ma vincere è la cosa più importante»

conferenza stampa Insigne: le dichiarazioni pre Juve in Supercoppa. Il capitano azzurro presenta il match di Reggio Emilia Lorenzo Insigne presenta la finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli alla vigilia del match del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Le sue parole in conferenza stampa. 

GOL O RISULTATO – «Sogno di più la vittoria dei 100 gol. vincere è la cosa più importante. Voglio fare una grande prestazione per aiutare i miei compagni a fare il risultato». 

COMPLIMENTI MANCINI – «Bello sentire le sue parole, l'ho ringraziato. Io cerco di lavorare ogni giorno e di limare i miei difetti grazie a Gattuso che mi sprona. Io cerco di migliorare ogni giorno».

