Milan, Mandzukic in sede per la firma sul contratto (Di martedì 19 gennaio 2021) MilanO - In casa Milan oggi è il Mandzukic Day . Dopo le visite mediche alla Madonnina di lunedì, l'attaccante croato stamane ha raggiunto gli uffici di Via Aldo Rossi per la firma sul contratto. L'ex ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 gennaio 2021)O - In casaoggi è ilDay . Dopo le visite mediche alla Madonnina di lunedì, l'attaccante croato stamane ha raggiunto gli uffici di Via Aldo Rossi per lasul. L'ex ...

AntoVitiello : ???? Test d'idoneità sportiva alla clinica Ambrosiana per #Mandzukic. Domani la firma in sede #Milan - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic, prime immagini a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato… - AMinghetti : RT @AntoVitiello: ???? Mario #Mandzukic in sede per firmare ??? con il #Milan. Indosserà la maglia numero 9?? #calciomercato - alvinryandi : RT @MilanPress_it: ???? MANDZUKIC A CASA MILAN Gli arrivi di Massara, Maldini e Mandzukic nella sede rossonera per la firma sul contratto.… -