Maria De Filippi | quel “limbo” in cui è rimasta per mesi

(Di martedì 19 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Deha avuto modo di svelare un retroscena inaspettato:” in cui èpere che nessuno immaginava.Deè senz’altro uno dei volti più amati e noti di Mediaset: con tutti i suoi programmi è impossibile che qualcuno ancora non la conosca e la ami per il

BlogUomini : Giorgio Manetti bacchetta Maria de Filippi perchè tiene ancora Gemma a Uomini e donne. - parloavanveraa : Pensiero delle 02:15: fossi Maria de Filippi darei il trono a Zenga eh così ?? #gfvip - mirkosodano : Ma se Tommy uscisse Maria De Filippi ti prego prendilo lo stesso a lavorooooo?????? #tzvip - TrashCafoni : Amici 18: Le biografie ironiche dei semifinalisti (completo) - PiergiorgioAios : @Ri_Ghetto Rispetto alla media di canale 5 (tra fiction, film, show e altro, a parte Maria De Filippi), è davvero u… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Corriere della Sera

Maria De Filippi ha avuto modo di svelare un retroscena inaspettato: quel "limbo" in cui è rimasta per mesi e che nessuno immaginava.Uomini e Donne, famosa coppia si è lasciata: "A volte non dura per sempre...", il messaggio social condiviso da uno dei diretti interessati.