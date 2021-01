Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Atalanta

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 19 gennaio 2021) Domani si recupera, sfida valevole per il decimo turno di Serie A, rinviata lo scorso 6 dicembre per il maltempo che aveva reso impraticabile il manto erboso della Dacia Arena. Alle ore 15.00 il calcio d'inizio, ecco lescelte dei due tecnici:(3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Mandragora, Zegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti.(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.