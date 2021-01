Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi: "ti cedo il mio posto in finale" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Pierparolo Petrelli ha promesso ha Giulia Salemi di cederle il posto nella finale del Grande Fratello Vip 5 come prova del suo amore, cosa naturalmente proibita dal regolamento. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 5 di ieri sera Pierpaolo Pretelli ha detto agli autori che in caso di arrivo in finale cederà il suo posto a Giulia Salemi come prova del suo amore. Anche ieri Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono stati al centro del primo blocco di trasmissione, alla loro love story Alfonso Signorini ha dedicato più di un'ora di trasmissione con tanto di regalo finale, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Pierparolo Petrelli ha promesso hadi cederle ilnelladelVip 5 come prova del suo amore, cosa naturalmente proibita dal regolamento. Dopo la diretta delVip 5 di ieri seraha detto agli autori che in caso di arrivo incederà il suocome prova del suo amore. Anche ierisono stati al centro del primo blocco di trasmissione, alla loro love story Alfonso Signorini ha dedicato più di un'ora di trasmissione con tanto di regalo, ...

