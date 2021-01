Governo: Conte, 'curva contagi ci preoccupa, ma impegno per scuola in presenza' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "La curva epidemiologica non accenna a migliorare ma continueremo l'impegno a fare di tutto per garantire la didattica in presenza". Lo dice il premier Giuseppe Conte nella replica al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Laepidemiologica non accenna a migliorare ma continueremo l'a fare di tutto per garantire la didattica in". Lo dice il premier Giuseppenella replica al Senato.

