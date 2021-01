Giuseppe Conte al Senato per la fiducia (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver incassato la fiducia ieri sera alla Camera con 321 sì, sei in più della maggioranza assoluta grazie al supporto dell’ex di Forza Italia Renata Polverini e sette ex cinque Stelle del Gruppo Misto, questa mattina per il premier Giuseppe Conte si tiene il test più difficile da superare, quello della prova della fiducia al Senato. Il premier sarà a Palazzo Madama alle 9.30. Il suo discorso, incentrato sull’appello ai volenterosi contro i sovranisti, dovrebbe essere modificato in parte rispetto a quello di eiri, sottolineando l’attacco a Matteo Renzi senza però mai nominarlo. Fino al pomeriggio seguirà il dibattito parlamentare, intervallato da una pausa per la sanificazione anti Covid. Intorno alle 17.30, dovrebbe arrivare l’eventuale replica del premier. Poi le dichiarazioni di voto e la chiama ... Leggi su linkiesta (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver incassato laieri sera alla Camera con 321 sì, sei in più della maggioranza assoluta grazie al supporto dell’ex di Forza Italia Renata Polverini e sette ex cinque Stelle del Gruppo Misto, questa mattina per il premiersi tiene il test più difficile da superare, quello della prova dellaal. Il premier sarà a Palazzo Madama alle 9.30. Il suo discorso, incentrato sull’appello ai volenterosi contro i sovranisti, dovrebbe essere modificato in parte rispetto a quello di eiri, sottolineando l’attacco a Matteo Renzi senza però mai nominarlo. Fino al pomeriggio seguirà il dibattito parlamentare, intervallato da una pausa per la sanificazione anti Covid. Intorno alle 17.30, dovrebbe arrivare l’eventuale replica del premier. Poi le dichiarazioni di voto e la chiama ...

