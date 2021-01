Giovedì 21 gennaio giornata dialogo tra Cattolici ed Ebrei

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – Si terra’ per la prima volta in ‘casa ebraica’ il tradizionale appuntamento romano promosso in occasione dellaper l’approfondimento e lo sviluppo deltraed. La XXXII edizione, in programma inizialmente per domenica scorsa, avra’ luogo invece giovedi’ 21al Museo Ebraico di Roma, dopo essere stata ospitata sino ad oggi dalla Pontificia Universita’ Lateranense. Alle ore 19 si ritroveranno nella struttura di via Catalana – situata all’interno del Tempio Maggiore – il Rabbino Capo della comunita’ ebraica di Roma rav Riccardo Di Segni e il cardinale Jose’ Tolentino de Mendonça, poeta, teologo, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa; dopo il saluto e l’introduzione del cardinale vicario Angelo De Donatis, i due dialogheranno sul libro del Qohelet ...