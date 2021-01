GF Vip | Stefania Orlando tenta di uscire nella notte | Tommaso Zorzi | “Se esci te | esco anche io” | la reazione di Tommaso Zorzi

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 19 gennaio 2021) La conduttrice, dopo un momento di crisi causato dalle affermazioni dell’ex marito Andrea Roncato, ha rischiato la squalifica dalla casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip. Turbata dalle parole mandate in onda durante la puntata, in cui si è sentita accusata da parte di Andrea Roncato di non aver avuto un comportamento … L'articolo proviene da Velvet Gossip.