Enrico Mentana, una furia contro il suo inviato: “Ma tu lavori per noi o ….” (Di martedì 19 gennaio 2021) Enrico Mentana, giornalista e bravissimo e simpatico di La7, è sempre molto diretto con tutti, ospiti, suoi inviati o collaboratori e, quando ha qualcosa da dire, va dritto al punto e non usa mezze parole. E’ accaduto, infatti, che qualche ora fa ha avuto da ridire con un suo inviato e da lì ne è uscito un siparietto tra il serio e il comico. Enrico Mentana riprende il suo inviato Enrico Mentana ha un bel rapporto con i suoi inviati, o almeno, è quello che traspare a chi lo segue da casa. Ieri ha scherzato con un suo inviato ma, seguendo Mentana e conoscendo un po’ come di solito si comporta, c’è da scommettere che un po’ di verità c’era anche in quelle battute scherzose. Vediamo cosa è ... Leggi su baritalianews (Di martedì 19 gennaio 2021), giornalista e bravissimo e simpatico di La7, è sempre molto diretto con tutti, ospiti, suoi inviati o collaboratori e, quando ha qualcosa da dire, va dritto al punto e non usa mezze parole. E’ accaduto, infatti, che qualche ora fa ha avuto da ridire con un suoe da lì ne è uscito un siparietto tra il serio e il comico.riprende il suoha un bel rapporto con i suoi inviati, o almeno, è quello che traspare a chi lo segue da casa. Ieri ha scherzato con un suoma, seguendoe conoscendo un po’ come di solito si comporta, c’è da scommettere che un po’ di verità c’era anche in quelle battute scherzose. Vediamo cosa è ...

LegaSalvini : Enrico Mentana: «Questo calciomercato dei senatori è la pietra tombale su una fase politica che doveva sbaragliare… - La7tv : #specialimentana Paolo Celata dopo una lunga corsa raggiunge Matteo Renzi, così il Senatore di Italia Viva ad Enric… - La7tv : #specialimentana Andrea Orlando: 'La Meloni è la stessa che faceva parte del Governo con Razzi e Scilipoti?'. Enric… - tobiamc : RT @PillaPaladini: @matteorenzi 'Sento che un amico fraterno come Graziano Delrio pone un veto su di me. Non mi sembra una cosa brillantis… - MarcoD82 : #buongiorno a tutti! Ma soprattutto a Enrico Mentana che stamattina ha ceduto il posto a Gaia #maratonamentana -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Mentana Enrico Mentana interrompe la diretta, bastonata contro Paolo Celata: "Ma lavori anche per noi?", come lo ha sorpreso Liberoquotidiano.it Enrico Mentana, una furia contro il suo inviato: “Ma tu lavori per noi o

Enrico Mentana, giornalista e bravissimo e simpatico di La7, è sempre molto diretto con tutti, ospiti, suoi inviati o collaboratori e, quando ha qualcosa da dire, va dritto al punto e non usa mezze pa ...

Mentana: «Inter perfetta, la Juventus ha gettato la spugna. Conte dimostra»

Enrico Mentana celebra la vittoria dell'Inter contro la Juventus, segnalando come certe critiche ad Antonio Conte siano per lui sbagliate.

Enrico Mentana, giornalista e bravissimo e simpatico di La7, è sempre molto diretto con tutti, ospiti, suoi inviati o collaboratori e, quando ha qualcosa da dire, va dritto al punto e non usa mezze pa ...Enrico Mentana celebra la vittoria dell'Inter contro la Juventus, segnalando come certe critiche ad Antonio Conte siano per lui sbagliate.