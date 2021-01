“Confermate le date!” Sanremo 2021 | finalmente si fa chiarezza | ecco cosa succederà

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 gennaio 2021) Eliminato il pubblico dalla nave da crociera,non naviga più a vista. Sì al Festival dal 2 al 6 marzo. Sì alla sala stampa (ma ridotta). Sì al pubblico in teatro, ma non recluso in una bolla in mezzo al mare. È questo il risultato della riunione che si è tenuta ieri in Rai a cui erano presenti, tra gli altri, l’ad Fabrizio Salini, il direttore di Rai1 Stefano Coletta, Amadeus e il suo agente Lucio Presta. “Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro — spiega una nota Rai — il Protocollo sanitario e organizzativo che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza del pubblico nella platea del Teatro Ariston”. Dunque nessuno slittamento in avanti. Anche se davanti a una Rai che resta rigida sulle date sono i discografici a chiedere un Festival blindato. Niente pubblico, niente giornalisti, niente caccia al selfie in ...