Alcuni ricercatori americani stanno studiando un vaccino jolly contro le future pandemie

Grossi passi in avanti per lo sviluppo di un vaccino 'jolly' che funzionerà non solo contro SarsCoV2, ma anche contro altri coronavirus che dagli animali potrebbero fare il salto di specie all'uomo ...

La nuova tecnologia prevede l'uso di nanoparticelle a mosaico. Risultati confortanti dai primi test effettuati sui topi ...

Giovani talenti: in arrivo un bando per i ricercatori da 4,7 milioni di euro

In arrivo un bando da 4,7 milioni per assegni per i giovani ricercatori in Toscana: durano 24 mesi e con importo di 30mila euro l'anno.

La nuova tecnologia prevede l'uso di nanoparticelle a mosaico. Risultati confortanti dai primi test effettuati sui topi ...

In arrivo un bando da 4,7 milioni per assegni per i giovani ricercatori in Toscana: durano 24 mesi e con importo di 30mila euro l'anno.