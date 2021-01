Trenta giorni di arresto per Navalny. Lui denuncia: «Mi hanno processato in questura, scendete in piazza» (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’attivista russo Alexei Navalny, tornato ieri a Mosca dopo essere stato avvelenato su un volo proveniente dalla Siberia e aver trascorso gli ultimi cinque mesi in Germania, dovrà passare 30 giorni in stato di arresto. La decisione è stata presa dal giudice del Tribunale del municipio di Khimki, sulla base della richiesta avanzata dalla sezione moscovita del Servizio Penitenziario Federale (FSIN). Il 29 gennaio dovrebbe tenersi l’udienza sulla commutazione in pena effettiva dei 3 anni e 6 mesi di carcere a Navalny nell’ambito del processo Yves Rocher (pena sinora sospesa in virtù della condizionale). January 18, 2021 Navalny è stato fermato allo scalo Sheremetyevo di Mosca. In un video diffuso questa mattina su internet, ha denunciato che l’udienza del processo che doveva ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’attivista russo Alexei, tornato ieri a Mosca dopo essere stato avvelenato su un volo proveniente dalla Siberia e aver trascorso gli ultimi cinque mesi in Germania, dovrà passare 30in stato di. La decisione è stata presa dal giudice del Tribunale del municipio di Khimki, sulla base della richiesta avanzata dalla sezione moscovita del Servizio Penitenziario Federale (FSIN). Il 29 gennaio dovrebbe tenersi l’udienza sulla commutazione in pena effettiva dei 3 anni e 6 mesi di carcere anell’ambito del processo Yves Rocher (pena sinora sospesa in virtù della condizionale). January 18, 2021è stato fermato allo scalo Sheremetyevo di Mosca. In un video diffuso questa mattina su internet, hato che l’udienza del processo che doveva ...

