Sandra Milo e la sua vita sessuale: “Non facciamo l’amore” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sandra Milo ospite da Barbara D’Urso parla del suo rapporto con Alessandro e racconta la loro vita sessuale senza filtri. Sandra Milo (Instagram)Sandra Milo, all’anagrafe Salvatrice Elena Greco, è una famosissima attrice, conduttrice nonché personaggio televisivo italiano. Esordisce nel cinema appena ventenne nel film “Lo scapolo” accanto nientemeno che ad Alberto Sordi. Il primo ruolo importante arrivò alla fine degli anni 50, grazie al produttore greco Moris Ergas chepoi divenne suo marito. Il titolo della pellicola fu “Il generale delle rovere” in cui ha recitato insieme a Vittorio De Sica nei panni di una prostituta. È una delle attrici più iconiche e più longeve del settore. La sua attività sul grande schermo la vede impegnata in ... Leggi su kronic (Di lunedì 18 gennaio 2021)ospite da Barbara D’Urso parla del suo rapporto con Alessandro e racconta la lorosenza filtri.(Instagram), all’anagrafe Salvatrice Elena Greco, è una famosissima attrice, conduttrice nonché personaggio televisivo italiano. Esordisce nel cinema appena ventenne nel film “Lo scapolo” accanto nientemeno che ad Alberto Sordi. Il primo ruolo importante arrivò alla fine degli anni 50, grazie al produttore greco Moris Ergas chepoi divenne suo marito. Il titolo della pellicola fu “Il generale delle rovere” in cui ha recitato insieme a Vittorio De Sica nei panni di una prostituta. È una delle attrici più iconiche e più longeve del settore. La sua attività sul grande schermo la vede impegnata in ...

dvakondios : RT @__idaa__: Non Sandra Milo che non ricorda quanti anni ha il fidanzato #noneladurso - FQMagazineit : Sandra Milo e il fidanzato Alessandro Rorato raccontano: “Intimità sessuale? Non è una storia come le altre” - Noovyis : (Sandra Milo e il fidanzato Alessandro Rorato raccontano: “Intimità sessuale? Non è una storia come le altre”) Pla… - peppesava : RT @Ragusanews: Sandra Milo, 88 anni, presenta il fidanzato di 40 anni più giovane - Ragusanews : Sandra Milo, 88 anni, presenta il fidanzato di 40 anni più giovane -