Romagnoli squalificato, Kjaer in dubbio. Pioli, chi schieri al centro con l'Atalanta? (Di martedì 19 gennaio 2021) La foto vale più di tante parole: Kessie sprofonda in un'espressione sconsolata, Tonali si mette le mani nei capelli. Sono le reazioni dei giocatori rossoneri all'ammonizione che Abisso sta ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 gennaio 2021) La foto vale più di tante parole: Kessie sprofonda in un'espressione sconsolata, Tonali si mette le mani nei capelli. Sono le reazioni dei giocatori rossoneri all'ammonizione che Abisso sta ...

ZZiliani : In Serie A ci sono arbitri che sembrano non conoscere il gioco del calcio. Come #Abisso. Se dai il rigore a Ibra no… - ZZiliani : Il Milan ancora rinaneggiato vince a Cagliari e torna a +3 sull’Inter. #Abisso lo aiuta: fischia un rigore a #Ibra… - acmrougeetnoir : RT @outsider1899: @uservalentina Dovevano essere almeno 15, con quelli contro Verona, Roma e Juve non dati... scandalosa anche l’ammonizion… - sportli26181512 : Romagnoli squalificato, Kjaer in dubbio. Pioli, chi schieri al centro con l'Atalanta?: Romagnoli squalificato, Kjae… - Max_Alle : RT @ZZiliani: In Serie A ci sono arbitri che sembrano non conoscere il gioco del calcio. Come #Abisso. Se dai il rigore a Ibra non puoi non… -