Roma: la nuova Opera di Laika al Liceo Giulio Cesare dal titolo: “2021: in presenza, in sicurezza” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questa mattina, davanti al Liceo Giulio Cesare, in corso Trieste a Roma, è apparsa una nuova Opera di Laika dal titolo “2021: IN presenza, IN sicurezza”. Si tratta di un computer portatile sul quale è disegnato uno studente che tenta di uscire dallo schermo. L’artista ha voluto rappresentare il tema della Didattica a Distanza proprio nel giorno in cui riprendono parzialmente le lezioni in presenza. “Per i ragazzi tornare a scuola è fondamentale per riacquistare la socialità perduta, per permettere agli studenti più in difficoltà di recuperare. Questi mesi hanno dimostrato che la didattica in presenza non è sostituibile. L’ISTAT segnala che il 45,4% degli studenti di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questa mattina, davanti al, in corso Trieste a, è apparsa unadidal: IN, IN”. Si tratta di un computer portatile sul quale è disegnato uno studente che tenta di uscire dallo schermo. L’artista ha voluto rappresentare il tema della Didattica a Distanza proprio nel giorno in cui riprendono parzialmente le lezioni in. “Per i ragazzi tornare a scuola è fondamentale per riacquistare la socialità perduta, per permettere agli studenti più in difficoltà di recuperare. Questi mesi hanno dimostrato che la didattica innon è sostituibile. L’ISTAT segnala che il 45,4% degli studenti di ...

paolorm2012 : RT @paolorm2012: Cani da adottare a Roma: tutti i pet in cerca di una nuova famiglia - Raggi21_26 : RT @paolorm2012: Cani da adottare a Roma: tutti i pet in cerca di una nuova famiglia - SieteCornuti : 'Un vecchio farmaco diuretico promette di bloccare il Coronavirus': la scoperta dei ricercatori di Bari e Roma è un… - vinixdotcom : Nuova cordata a obiettivo lanciata da Francesco Farinella a Roma sui vini di Fattoria Lavacchio Winery & Resort? (F… - lavoroinrete : ?? Cercasi #commessi per nuova apertura! ?? Assunzioni e #lavoro a #Roma ? Ecco come invi -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nuova Cani da adottare a Roma: tutti i pet in cerca di una nuova famiglia RomaToday Gazzelle, il 12 febbraio arriva il nuovo album "OK"

ROMA, 18 GEN - Per festeggiare con i suoi fan, il successo degli ultimi mesi, Gazzelle annuncia l'uscita del terzo album, "OK" (Maciste Dischi/Artist First), il 12 febbraio. Nel disco, per la prima vo ...

GUIDONIA - Liceo Musicale, via alle iscrizioni

Si sono effettuate le audizioni per l’ammissione al Liceo Musicale di Guidonia Montecelio per l’Anno Scolastico 2021-22, presso il Polo Liceale di via Roma 298. La nutrita Commissione era composta da ...

ROMA, 18 GEN - Per festeggiare con i suoi fan, il successo degli ultimi mesi, Gazzelle annuncia l'uscita del terzo album, "OK" (Maciste Dischi/Artist First), il 12 febbraio. Nel disco, per la prima vo ...Si sono effettuate le audizioni per l’ammissione al Liceo Musicale di Guidonia Montecelio per l’Anno Scolastico 2021-22, presso il Polo Liceale di via Roma 298. La nutrita Commissione era composta da ...