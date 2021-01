Riscaldamento globale: peggiora la malnutrizione (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Riscaldamento globale porta ad un peggioramento della malnutrizione infantile e alla riduzione della qualità della dieta Uno studio internazionale rileva che il Riscaldamento globale contribuisce alla malnutrizione infantile in misura pari o addirittura maggiore rispetto a povertà, servizi igienici inadeguati e scarsa istruzione. Lo studio, svolto in 19 nazioni è la più grande indagine fino ad oggi sulla relazione tra il nostro clima e la diversità alimentare dei bambini. malnutrizione infantile: un problema crescente La grave malnutrizione infantile è una sfida globale significativa. Secondo le Nazioni Unite, 144 milioni di bambini sotto i 5 anni non riescono a crescere a causa di una cattiva alimentazione. Nel ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilporta ad unmento dellainfantile e alla riduzione della qualità della dieta Uno studio internazionale rileva che ilcontribuisce allainfantile in misura pari o addirittura maggiore rispetto a povertà, servizi igienici inadeguati e scarsa istruzione. Lo studio, svolto in 19 nazioni è la più grande indagine fino ad oggi sulla relazione tra il nostro clima e la diversità alimentare dei bambini.infantile: un problema crescente La graveinfantile è una sfidasignificativa. Secondo le Nazioni Unite, 144 milioni di bambini sotto i 5 anni non riescono a crescere a causa di una cattiva alimentazione. Nel ...

andreabettini : A chi si ostina a dire che il riscaldamento globale in atto fa parte di un ciclo naturale mostrate questo grafico - marcocappato : nessuno tra i principali Paesi industrializzati è sulla strada giusta per limitare il riscaldamento globale all'obi… - Adnkronos : Perché fa così freddo? E' il riscaldamento globale - tuttoteKit : Riscaldamento globale: peggiora la malnutrizione #tuttotek - adolar41744618 : RT @Sntgvn: Uno dei più famosi climatologi al mondo costretto a dare le dimissioni perché “eretico”: ha messo in dubbio l’origine antropica… -