Patrick Zaki, rinviato a domani l'annuncio sul rinnovo della custodia cautelare. Amnesty: 'Una crudeltà dietro l'altra' (Di lunedì 18 gennaio 2021) È atteso non prima di domani l'esito dell'udienza sul rinnovo della custodia cautelare per , lo studente dell'università d Bologna in carcere da quasi un anno in Egitto con l'accusa di propaganda ...

amnestyitalia : ?? ULTIM’ORA #Egitto È terminata da poco l’udienza di Patrick Zaki, studente egiziano incarcerato da più di 11 mesi.… - martaserafini : La decisione per il prolungamento della detenzione di Zaki è rimandata a domani. Patrick è stato in aula per 10 or… - amnestyitalia : Siete creativi, artisti o persone piene di idee che non sopportano le ingiustizie? Partecipate alla call “Free Patr… - alaskaHQ : Dover aspettare un altro giorno. - Teky81539844 : RT @amnestyitalia: ?? ULTIM’ORA #Egitto È terminata da poco l’udienza di Patrick Zaki, studente egiziano incarcerato da più di 11 mesi. Stas… -