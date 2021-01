Ora il virus si batte pure col pennello (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cinzia Meoni Airlite: "I nostri prodotti creano una barriera di ioni ossidanti" Il Coronavirus si può combattere anche attraverso 180 colori di vernice naturale, brevettata, in grado di eliminare virus e batteri da ogni superficie su cui viene applicata e di purificare l'aria. A produrli è un'azienda italiana, Airlite, che con la pandemia ha visto decollare il portafoglio ordini e la propria valutazione, attestatasi a 40 milioni di euro nell'ultimo round di finanziamento chiuso a dicembre. La società, controllata al 65% del capitale dai due fondatori - l'ad Antonio Cianci e il direttore della ricerca Massimo Bernardoni - nel corso dei suoi sette anni di vita ha registrato l'ingresso di soci come R2 Venture (il fondo di venture capital di Ryan Rockfeller), Softbank e i family office di Engel & ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cinzia Meoni Airlite: "I nostri prodotti creano una barriera di ioni ossidanti" Il Coronasi può comre anche attraverso 180 colori di vernice naturale, brevettata, in grado di eliminareri da ogni superficie su cui viene applicata e di purificare l'aria. A produrli è un'azienda italiana, Airlite, che con la pandemia ha visto decollare il portafoglio ordini e la propria valutazione, attestatasi a 40 milioni di euro nell'ultimo round di finanziamento chiuso a dicembre. La società, controllata al 65% del capitale dai due fondatori - l'ad Antonio Cianci e il direttore della ricerca Massimo Bernardoni - nel corso dei suoi sette anni di vita ha registrato l'ingresso di soci come R2 Venture (il fondo di venture capital di Ryan Rockfeller), Softbank e i family office di Engel & ...

fabiochiusi : Complimenti per il silenzio @maumol, e per aver lasciato online il post, @repubblica, che ora ha oltre 7 mila like.… - Agenzia_Ansa : #Covid: sviluppati i #nanoanticorpi che bloccano il #virus A partire da lama e alpaca. Funzionano anche con variant… - chetempochefa : 'E' chiaro che abbiamo davanti dei mesi complicati, ma mentre i mesi precedenti erano cupi ora abbiamo la concreta… - GabrieleFigini : RT @rodcostakiwi: Dopo l'11 Sett.Bush disse che avrebbero sospeso alcune libertà per la nostra sicurezza? Quelle libertà ci sono state res… - Taxistalobbyst : RT @rodcostakiwi: Dopo l'11 Sett.Bush disse che avrebbero sospeso alcune libertà per la nostra sicurezza? Quelle libertà ci sono state res… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora virus Monitorare le varianti del virus. Ora in Belgio è possibile +31mag.nl Ora il virus si batte pure col pennello

Il Coronavirus si può combattere anche attraverso 180 colori di vernice naturale, brevettata, in grado di eliminare virus e batteri da ogni superficie su cui viene applicata e di purificare l'aria. A ...

"Il check point resta una trincea"

La tenda che è stata simbolo dell’inizio della battaglia non c’è più. Era stata allestita in poche ore il 28 febbraio del 2020, pochi giorni dopo l’avvio del pre triage, per affontare l’inedita emerge ...

Il Coronavirus si può combattere anche attraverso 180 colori di vernice naturale, brevettata, in grado di eliminare virus e batteri da ogni superficie su cui viene applicata e di purificare l'aria. A ...La tenda che è stata simbolo dell’inizio della battaglia non c’è più. Era stata allestita in poche ore il 28 febbraio del 2020, pochi giorni dopo l’avvio del pre triage, per affontare l’inedita emerge ...