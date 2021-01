Non diffondete il video del pestaggio di Crotone (Di lunedì 18 gennaio 2021) I fatti risalgono allo scorso dicembre, prima di Natale, come ha spiegato il padre del ragazzino che picchia un coetaneo filmato da altri amici. Siamo a Crotone, della questione si sono già occupati sia i genitori che la Questura della città e il tutto è già stato chiarito in privata sede – come ha sottolineato il padre del colpevole -. La questione dovrebbe essere già chiusa, quindi, salvo il fatto che due giorni fa il video rissa Crotone è stato diffuso nelle chat come Whatsapp e Telegram, diventando virale. Così come accade per i video di revenge porn, anche in questo caso chiunque riceva il video deve fare una sola cosa per tutelare la vittima: eliminarlo dal proprio dispositivo e non diffonderlo in nessun modo. LEGGI ANCHE >>> Ma siamo sicuri sia una buona idea lasciare WhatsApp per ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 18 gennaio 2021) I fatti risalgono allo scorso dicembre, prima di Natale, come ha spiegato il padre del ragazzino che picchia un coetaneo filmato da altri amici. Siamo a, della questione si sono già occupati sia i genitori che la Questura della città e il tutto è già stato chiarito in privata sede – come ha sottolineato il padre del colpevole -. La questione dovrebbe essere già chiusa, quindi, salvo il fatto che due giorni fa ilrissaè stato diffuso nelle chat come Whatsapp e Telegram, diventando virale. Così come accade per idi revenge porn, anche in questo caso chiunque riceva ildeve fare una sola cosa per tutelare la vittima: eliminarlo dal proprio dispositivo e non diffonderlo in nessun modo. LEGGI ANCHE >>> Ma siamo sicuri sia una buona idea lasciare WhatsApp per ...

