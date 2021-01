Moratti: «Ripartizione dei vaccini anche in base al Pil» Speranza: «La salute non è un privilegio di chi ha di più» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il neo assessore al Welfare scrive al commissario. «La ricchezza non c’entra. La Lombardia è uno dei principali motori economici del Paese, aiutandola si contribuisce alla ripresa dell’intero Paese». Speranza: «Tutti hanno diritto al vaccino» Leggi su corriere (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il neo assessore al Welfare scrive al commissario. «La ricchezza non c’entra. La Lombardia è uno dei principali motori economici del Paese, aiutandola si contribuisce alla ripresa dell’intero Paese». Speranza: «Tutti hanno diritto al vaccino»

