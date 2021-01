Milan, Castillejo: “Ibra un esempio per tutti noi” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Questi tre punti sono il miglior regalo di compleanno, una bella serata oggi. A inizio stagione ho avuto dei problemi fisici e non riuscivo a trovare la miglior forma fisica. Ora sono in un buon momento e mi sento bene”. Queste le dichiarazioni di Samu Castillejo, attaccante del Milan, al termine del posticipo della diciottesima giornata di Serie A vinto per 2-0 contro il Cagliari. “Ibrahimovic? E’ un esempio per tutti noi – ha proseguito lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport – A 39 anni corre e noi dobbiamo aiutarlo di più specie nella fase difensiva. Con quel carisma c’è solo lui, certo è meglio non guardarlo che con lo sguardo dice tutto”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) “Questi tre punti sono il miglior regalo di compleanno, una bella serata oggi. A inizio stagione ho avuto dei problemi fisici e non riuscivo a trovare la miglior forma fisica. Ora sono in un buon momento e mi sento bene”. Queste le dichiarazioni di Samu, attaccante del, al termine del posticipo della diciottesima giornata di Serie A vinto per 2-0 contro il Cagliari. “himovic? E’ unpernoi – ha proseguito lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport – A 39 anni corre e noi dobbiamo aiutarlo di più specie nella fase difensiva. Con quel carisma c’è solo lui, certo è meglio non guardarlo che con lo sguardo dice tutto”. SportFace.

