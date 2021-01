Michele Padovano racconta il suo dramma: “Rischiavo di tornare in carcere” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo la sentenza della cassazione, l’ex calciatore Michele Padovano racconta il dramma di questi anni in un’intervista al Corriere della Sera. Gli appassionati di calcio si ricorderanno di lui per i gol con la maglia della Juventus e per le presenze con la nazionale. I tifosi juventini poi avranno un ricordo molto dolce di lui, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo la sentenza della cassazione, l’ex calciatoreildi questi anni in un’intervista al Corriere della Sera. Gli appassionati di calcio si ricorderanno di lui per i gol con la maglia della Juventus e per le presenze con la nazionale. I tifosi juventini poi avranno un ricordo molto dolce di lui, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AntonelloAng : RT @il_format: Michele Padovano, la Cassazione lo assolve per i reati di droga - il_format : Michele Padovano, la Cassazione lo assolve per i reati di droga - EttoreCarac66 : RT @MediasetTgcom24: Michele Padovano e il carcere evitato: 'Da innocente era inaccettabile. Finito nei guai per il mio miglior amico' htt… - serenel14278447 : L’ex juventino Michele Padovano : «Rischiavo il carcere per droga, ora la mia partita più importante» - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Michele Padovano e il carcere evitato: 'Da innocente era inaccettabile. Finito nei guai per il mio miglior amico' htt… -