Mancini difende Pirlo | «Normale avere delle difficoltà all’inizio»

Roberto Mancini ha parlato in un'intervista anche della partita tra Juve ed Inter e delle difficoltà che sta riscontrando Andrea Pirlo Roberto Mancini, in un'intervista ai microfoni de La Domenica Sportiva sulla Rai,ha parlato della partita tra Juve e Inter, soffermandosi su Chiesa, Ronaldo e le difficoltà di Pirlo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 CHIESA – «Poteva fare di più. È un esterno di destra o di sinistra, sono i ruoli nei quali gioca nella Juventus e anche in nazionale». DYBALA-MORATA-RONALDO – «Dipende, se tutti lavorano credo si possa fare. Pirlo li conosce meglio di me, saprà benissimo cosa può fare nei prossimi giorni». RONALDO – «Può avere un po' di difficoltà fisica, come tutti.

