Maldini: “Mandzukic è la conferma di un progetto. Non servono solo bravi ragazzi in campo” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Cagliari. Parole su Mandzukic e altre trattative i corso dei rossoneri. Queste le sue parole: “Mandzukic? Innanzitutto credo che sia la conferma di una strategia. Siamo una squadra molto giovane con dei rinforzi già pronti. Questa strategia ci ha portato risultati l’anno scorso e ora continuiamo”. Avete parlato con Ibrahimovic di Mandzukic? “Non è proprio così. Noi conosciamo bene il carattere di Mandzukic, ci abbiamo parlato. Non ci confrontiamo con i giocatori per prenderne altri, abbiamo contatti continui con l’allenatore per questi tipi d’operazione. Nel calcio non c’è bisogno solo di bravi ragazzi ma anche di gente determinata in ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 gennaio 2021) Paolo, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Cagliari. Parole sue altre trattative i corso dei rossoneri. Queste le sue parole: “? Innanzitutto credo che sia ladi una strategia. Siamo una squadra molto giovane con dei rinforzi già pronti. Questa strategia ci ha portato risultati l’anno scorso e ora continuiamo”. Avete parlato con Ibrahimovic di? “Non è proprio così. Noi conosciamo bene il carattere di, ci abbiamo parlato. Non ci confrontiamo con i giocatori per prenderne altri, abbiamo contatti continui con l’allenatore per questi tipi d’operazione. Nel calcio non c’è bisognodima anche di gente determinata in ...

