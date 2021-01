Lucia Mascino | «Non voglio più arrivare settima»

(Di lunedì 18 gennaio 2021) «Se siamo ancora in tempo, volevo aggiungere qualche riflessione rispetto a: “Che momento è?”. Una domanda che mi si è impigliata tra i pensieri. Luminosa follia scrivere ora, lo so…». Il messaggio arriva – inaspettato – qualche giorno dopo la nostra chiacchierata.è l’intervistata esemplare: profonda, intensa, autoanalitica. Ma riavvolgiamo il nastro…in “I delitti del BarLume”. «Da piccola, mia nonna mi ripeteva: “Lasciati i capelli sciolti: sono l’unica cosa bella che hai!”. E anche: “La tua agitazione mi dà il mal di testa: vai a danza, almeno ti rende più armoniosa”». Accidenti, roba da minare l’autostima per sempre. «Invece no. Quando ho compiuto 15 anni, ha commentato: “Come non ti invidio: tutta la vita davanti!”». Gulp! E lei? «L’ho adorata: ah, finalmente qualcuno ...

Ecco cosa succede in "Tana libera tutti", episodio de I Delitti del Barlume in onda il 18 gennaio 2021 su Sky Cinema Uno e Now Tv ...Lucia Mascino, anconetana, attrice teatrale e cinematografica.