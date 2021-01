La Regione in piena emergenza pronta a utilizzare l'Esercito (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per i vaccini la Calabria (che è indietro) pensa di utilizzare l'ospedale da campo di Cosenza gestito dalle forze armate. Gli anestesisti: 'Siamo al fronte senza armi, senza soldati e pure senza ... Leggi su today (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per i vaccini la Calabria (che è indietro) pensa dil'ospedale da campo di Cosenza gestito dalle forze armate. Gli anestesisti: 'Siamo al fronte senza armi, senza soldati e pure senza ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione piena La Regione in piena emergenza pronta a utilizzare l'Esercito Today.it Roma, la ripresa delle superiori tra proteste e scioperi

Ci sono poi i rinforzi della protezione civile e i controllori dell’Atac, circa 250 operatori, che dovranno anche evitare che i ragazzi salgano su mezzi già pieni. Asl e quarantene La Regione ...

Calo fornitura dei vaccini da parte di Pfizer colpirà anche la Campania

Al momento, però, il calo della fornitura dei vaccini da parte di Pfizer è confermato e colpirà anche la Campania: ma – ripetiamo – la Regione ha avuto rassicurazioni già ieri mattina sul ripristino d ...

