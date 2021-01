La Cdu di Laschet, i Verdi e… la “Pizza Connection”. Parla Elmer Brok (Di lunedì 18 gennaio 2021) Negli anni ’90 c’era un gruppo di giovani Parlamentari tedeschi della Cdu (tra cui anche Armin Laschet) e dei Verdi che si incontrava spesso in un ristorante italiano, prima a Bonn (capitale della Germania Ovest), e poi a Berlino per discutere di come poter far incontrare i due partiti su posizioni ambientaliste ma anche conservatrici. Questo simpatico episodio, raccontato a Formiche.net da Elmar Brok, politico autorevole della Cdu e membro del Parlamento europeo, ci fa fare un salto in avanti di qualche mese per guardare al 26 settembre 2021, giorno in cui si svolgeranno le elezioni federali in Germania. Mr Brok, ora che si è conclusa la battaglia all’interno della Cdu inizierà quella dentro l’Unione, Csu e Cdu, quindi tra Markus Söder e Armin Laschet. Come andrà a ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 gennaio 2021) Negli anni ’90 c’era un gruppo di giovanimentari tedeschi della Cdu (tra cui anche Armin) e deiche si incontrava spesso in un ristorante italiano, prima a Bonn (capitale della Germania Ovest), e poi a Berlino per discutere di come poter far incontrare i due partiti su posizioni ambientaliste ma anche conservatrici. Questo simpatico episodio, raccontato a Formiche.net da Elmar, politico autorevole della Cdu e membro delmento europeo, ci fa fare un salto in avanti di qualche mese per guardare al 26 settembre 2021, giorno in cui si svolgeranno le elezioni federali in Germania. Mr, ora che si è conclusa la battaglia all’interno della Cdu inizierà quella dentro l’Unione, Csu e Cdu, quindi tra Markus Söder e Armin. Come andrà a ...

