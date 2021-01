K-Way firma un guardaroba tecnologico e funzionale per il prossimo autunno-inverno

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 18 gennaio 2021) K-Way debutta sulla passerella della Digital Fashion Week di Milano, con una sfilata in diretta streaming dal nuovo BasicVillage di Milano (via dell’Aprica 12), un immobile di 4mila mq acquisito nel 2019 da BasicNet, ancora parzialmente in ristrutturazione, e che presto diverrà il nuovo quartier generale di di tutti i marchi del gruppo di Torino: oltre a K-Way, Robe di Kappa, Jesus Jeans, Superga, Sabelt, Briko e Sebago. L'idea dello show, il primo in assoluto era stato quello durante la scorsa edizione di Pitti Uomo, è quella di declinare le diverse collezioni di K-Way, ovvero Le Vrai 3.0, Klassic, Première e R&D in un modo di vestire, in cui classico, contemporaneo,, colorato e clever possano coesistere. Tanta sperimentazione sui tessuti, le ispirazioni sono le combinazioni in nylon con lana, pelle e velluto: abbinamenti ...