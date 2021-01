Intel Optane: stop alla produzione degli SSD per il mercato consumer (Di lunedì 18 gennaio 2021) Intel taglia le linee produttive, almeno per il mercato consumer, per gli SSD Optane. Maggiore attenzione verrà data invece ad Optane Memory Il colosso californiano Intel manda in pensione gli SSD Optane per il mercato consumer. focalizzandosi in futuro esclusivamente sui prodotti Optane Memory . La scelta comporterà che i seguenti SSD Intel Optane; M10, 800P, 900P e 905P, non verranno più prodotti e neppure aggiornati. Agli utenti consumer rimarrà la possibilità di rivolgersi ad un prodotto della famiglia Optane Memory, ancora in commercio, e che ancora riceveranno aggiornamenti hardware. Intel pone l’attenzione su nel contempo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 gennaio 2021)taglia le linee produttive, almeno per il, per gli SSD. Maggiore attenzione verrà data invece adMemory Il colosso californianomanda in pensione gli SSDper il. focalizzandosi in futuro esclusivamente sui prodottiMemory . La scelta comporterà che i seguenti SSD; M10, 800P, 900P e 905P, non verranno più prodotti e neppure aggiornati. Agli utentirimarrà la possibilità di rivolgersi ad un prodotto della famigliaMemory, ancora in commercio, e che ancora riceveranno aggiornamenti hardware.pone l’attenzione su nel contempo ...

tuttoteKit : #Intel Optane: stop alla produzione degli SSD per il mercato consumer #IntelOptane #tuttotek - PCGamingit : Intel dice basta agli SSD Optane, stop alla produzione - - SteelRevel : RT @HDblog: Intel: stop alla produzione di SSD Optane per il mercato consumer - HDblog : Intel: stop alla produzione di SSD Optane per il mercato consumer - ilsoftware : Addio a Intel Optane come soluzione per il mercato consumer -

Ultime Notizie dalla rete : Intel Optane Intel: stop alla produzione di SSD Optane per il mercato consumer HDblog Intel Optane: stop alla produzione degli SSD per il mercato consumer

Intel taglia le linee produttive, almeno per il mercato consumer, per gli SSD Optane. Maggiore attenzione verrà data invece ad Optane Memory.

Intel: stop alla produzione di SSD Optane per il mercato consumer

Con una mossa a sorpresa (ma forse neanche tanto) Intel avrebbe deciso di mandare in pensione la propria linea di SSD consumer Optane, focalizzandosi in futuro esclusivamente sui prodotti Optane Memor ...

Intel taglia le linee produttive, almeno per il mercato consumer, per gli SSD Optane. Maggiore attenzione verrà data invece ad Optane Memory.Con una mossa a sorpresa (ma forse neanche tanto) Intel avrebbe deciso di mandare in pensione la propria linea di SSD consumer Optane, focalizzandosi in futuro esclusivamente sui prodotti Optane Memor ...