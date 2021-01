Il video di Gianna Nannini? Nessuna intenzione di offendere i poliziotti - VIDEO

(Di lunedì 18 gennaio 2021) «Io e il regista Luca Lumaca vogliamo condividere con voi delle riflessioni sul"L'aria sta finendo" . Grazie a chi capirà che non era nelle nostre intenzioninessuno». E’ quanto dicono...

«Io e il regista Luca Lumaca vogliamo condividere con voi delle riflessioni sul video "L'aria sta finendo" . Grazie a chi capirà che non era nelle nostre ..."Mi scuso, mi dispiace veramente che sia stato travisato". Lo ha detto Gianna Nannini, ospite a ‘Domenica In’, tornando sulla polemica del suo nuovo video in cui alcuni poliziotti sono raffigurati com ...