Il punto sulle commodities 18 gennaio 2021 (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Piccolo passo in avanti per il petrolio, che, a fine settimana, porta a casa un misero +0,23%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 53,2. Risultato negativo per la benzina verde, che archivia la settimana con una flessione dello 0,90%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 1,548. Balza in avanti il derivato sul Gas, che amplia la performance positiva con un incremento dell’1,37%. La tendenza di breve del Future sul Natural Gas è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,771, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,684. Attesa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Piccolo passo in avanti per il petrolio, che, a fine settimana, porta a casa un misero +0,23%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 53,2. Risultato negativo per la benzina verde, che archivia la settimana con una flessione dello 0,90%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 1,548. Balza in avanti il derivato sul Gas, che amplia la performance positiva con un incremento dell’1,37%. La tendenza di breve del Future sul Natural Gas è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,771, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,684. Attesa ...

ItaliaViva : Di Maio non mi vuole più come interlocutore? Bene, a questo punto avrà più tempo per occuparsi di politica estera.… - dejaatellevar : @itsgigii__ concordo in pieno! il problema è che soprattutto il personaggio di brittany a livello di relazione era… - Gian19629386 : @meb Questo messaggio infantile sulle poltrone almeno qui non ce lo potete risparmiare? Da ex sostenitore di Renzi… - SilvioMagliano : Mio nuovo atto sul tema: focus sulle intenzioni dell’Amministrazione e punto della situazione sui pagamenti ai dipe… - matteo_dec : @CucchiRiccardo 2 Energie, la pandemia, l'importanza della partita, la forza dell'inter, la si doveva affrontare di… -

Ultime Notizie dalla rete : punto sulle Il punto sulle commodities 18 gennaio 2021 Borsa Italiana Cagliari-Milan, formazioni e dove vederla: Pioli senza Calha e Theo ma c’è Ibra (e Mandzukic firma)

La capolista nel posticipo cerca di riprendersi i tre punti di vantaggio sull’Inter: 7 gli assenti, ma Zlatan rientra al centro dell’attacco. Entusiasmo per l’arrivo del croato, «benedetto» da Ibra ...

Conte entra alla Camera: "Ho fiducia nei parlamentari"

L'ingresso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Montecitorio, dove parlerà della crisi politica e cercherà di capire se gode ancora della fiducia del Parlamento.

La capolista nel posticipo cerca di riprendersi i tre punti di vantaggio sull’Inter: 7 gli assenti, ma Zlatan rientra al centro dell’attacco. Entusiasmo per l’arrivo del croato, «benedetto» da Ibra ...L'ingresso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Montecitorio, dove parlerà della crisi politica e cercherà di capire se gode ancora della fiducia del Parlamento.