Il Paradiso delle Signore ritorna in prima serata? Le indiscrezioni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nonostante il flop, registrato in passato, da Il Paradiso delle Signore; attualmente la soap pare che stia appassionando ed emozionando milioni di telespettatori ogni giorno. Nonostante avesse registrato un drastico calo di ascolti, oggi risulta essere una delle soap più seguite. Per tale motivo, ciò potrebbe comportare, secondo alcune indiscrezioni, a un ritorno alla prima serata. Ecco tutti i dettagli. Il Paradiso delle Signore, in onda in prima serata? Il Paradiso delle Signore era inizialmente nato come una fiction da trasmettere in prima serata. Per i primi anni, infatti, quella che ora è ...

