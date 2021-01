Il governo Conte ha ottenuto la fiducia alla Camera con 321 voti favorevoli (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - La Camera conferma la fiducia al governo Conte II. I voti favorevoli sono 321, quindi supera la maggioranza assoluta - fissata a quota 315 a causa delle dimissioni di Carlo Padoan, non sostituito - per 6 voti. I contrari alla fiducia sono 259, gli astenuti 27 (quindi al gruppo di Iv, composto da 30 deputati, mancano 3 voti). Leggi su agi (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Laconferma laalII. Isono 321, quindi supera la maggioranza assoluta - fissata a quota 315 a causa delle dimissioni di Carlo Padoan, non sostituito - per 6. I contrarisono 259, gli astenuti 27 (quindi al gruppo di Iv, composto da 30 deputati, mancano 3).

