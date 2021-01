Il Cashback non si aggiorna sulle transazioni con app IO: spiegate le ragioni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non sono assolutamente isolate le segnalazioni secondo cui il Cashback non si aggiorna, a proposito delle transazioni effettuate, all’interno dell’app IO. Ora, considerando il fatto che in tanti si stiano lamentando sotto questo punto di vista, abbiamo deciso di tornare sull’argomento, in modo da completare il discorso fatto nei giorni scorsi sul nostro magazine. Nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione del genere, occorre partire dal presupposto che possono essere necessari fino a tre giorni lavorativi, in seguito la contabilizzazione da parte della banca. Perché il Cashback non si aggiorna sulle transazioni con app IO Tuttavia, al di là della motivazione che tutti conoscono, ci sono altri aspetti da prendere in esame nel caso in cui il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non sono assolutamente isolate le segnalazioni secondo cui ilnon si, a proposito delleeffettuate, all’interno dell’app IO. Ora, considerando il fatto che in tanti si stiano lamentando sotto questo punto di vista, abbiamo deciso di tornare sull’argomento, in modo da completare il discorso fatto nei giorni scorsi sul nostro magazine. Nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione del genere, occorre partire dal presupposto che possono essere necessari fino a tre giorni lavorativi, in seguito la contabilizzazione da parte della banca. Perché ilnon sicon app IO Tuttavia, al di là della motivazione che tutti conoscono, ci sono altri aspetti da prendere in esame nel caso in cui il ...

