Governo, Rampelli "Conte non ha i numeri" (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Se non si possono cercare i responsabili in Parlamento nel 2018, non si possono cercare nel 2021, quindi l'unica strada è tornare alle elezioni". Lo dice il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli in merito alla crisi di Governo. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

