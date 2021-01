Governo, centrodestra: 'La maggioranza non ha i numeri, noi compatti' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il centrodestra commenta la fiducia della Camera (321 voti sì) al Governo Conte. 'Il voto dimostra che la maggioranza non ha i numeri e la solidità necessaria. A dispetto delle offerte e delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilcommenta la fiducia della Camera (321 voti sì) alConte. 'Il voto dimostra che lanon ha ie la solidità necessaria. A dispetto delle offerte e delle ...

lorepregliasco : I numeri per ora dicono che è probabile che il governo domani otterrà la fiducia al Senato, anche se ben sotto la m… - Agenzia_Ansa : Il #centrodestra ha presentato una risoluzione unitaria per respingere le comunicazioni del premier #Conte in cui s… - repubblica : Crisi di governo, Conte in aula. Il centrodestra urla: 'Mastella! Mastella' e chiede al premier di dimettersi - margbonit : RT @Brus_Uillis: #Moratti ci ha espresso chiaramente il programma di un eventuale governo di centrodestra a livello nazionale in caso di pa… - dipartimenti : RT @Marin63Marco: Non voteremo mai a favore del governo delle quattro o tre (!!!) sinistre... Noi lavoriamo per gli Italiani. Siamo il cent… -