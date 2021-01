Giuseppe Conte alla prova del Parlamento: appello alla responsabilità (Di lunedì 18 gennaio 2021) Comincia oggi il rapido ma affannoso passaggio di Giuseppe Conte in Parlamento dopo il ritiro della delegazione di Iv da parte di Matteo Renzi. Si comincia con la meno ostica, la Camera, che dovrebbe agevolmente assegnare la fiducia, si vedrà se assoluta o relativa, al governo. Alle 12 il Presidente del Consiglio svolgerà le comunicazioni, poi il dibattito, la sanificazione dell’aula e alle 17 la replica del premier, infine le dichiarazioni di voto e la fiducia per appello nominale. Domani l’aula più insidiosa per l’esecutivo, quella del Senato, dove Conte si presenterà alle 9,30 per ricevere l’esito del voto di fiducia verso le 20. Tutti si dicono certi che il premier terrà un appello alla responsabilità davanti ai problemi del Paese ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Comincia oggi il rapido ma affannoso passaggio diindopo il ritiro della delegazione di Iv da parte di Matteo Renzi. Si comincia con la meno ostica, la Camera, che dovrebbe agevolmente assegnare la fiducia, si vedrà se assoluta o relativa, al governo. Alle 12 il Presidente del Consiglio svolgerà le comunicazioni, poi il dibattito, la sanificazione dell’aula e alle 17 la replica del premier, infine le dichiarazioni di voto e la fiducia pernominale. Domani l’aula più insidiosa per l’esecutivo, quella del Senato, dovesi presenterà alle 9,30 per ricevere l’esito del voto di fiducia verso le 20. Tutti si dicono certi che il premier terrà undavanti ai problemi del Paese ...

