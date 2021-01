Formazioni ufficiali Cagliari Milan | le scelte degli allenatori

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ledimatch valido per l 18ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Marin, Nainggolan, Duncan; Pereiro, Joao Pedro; Simeone(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Hauge; Ibrahimovic Leggi su Calcionews24.com

Tutto pronto per il fischio d'inizio alla Sardegna Arena tra Cagliari e Milan, posticipo della 18^ giornata di Serie A Mancano pochi minuti per l'inizio di Cagliari e Milan – valida per la 18^ giornat ...