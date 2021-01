Facebook sospende pubblicità di accessori per armi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo l’assalto al Campidoglio americano Facebook sospende i profili che incitano alla violenza e propagano teorie di cospirazione. La società ha anche deciso di porre un divieto temporaneo agli annunci che promuovono accessori per armi e dispositivi di protezione. Perché Facebook sospende le pubblicità di armi? Dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, Facebook ha Leggi su periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo l’assalto al Campidoglio americanoi profili che incitano alla violenza e propagano teorie di cospirazione. La società ha anche deciso di porre un divieto temporaneo agli annunci che promuovonopere dispositivi di protezione. Perchéledi? Dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio,ha

MoliPietro : Facebook sospende pubblicità di accessori per armi - gaia_scerra : RT @V4Rights: Donald Trump è fuori dai social! Dopo Twitter e Facebook, anche YouTube lo sospende. La ragione sarebbe la sicurezza pubblica… - V4Rights : Donald Trump è fuori dai social! Dopo Twitter e Facebook, anche YouTube lo sospende. La ragione sarebbe la sicurezz… - radiosilvana : @VeritasVincit88 @MariaRo51490621 @Eclissi18 @d_essere Non è che era Facebook? Comunque se non violi le policy Twitter non ti sospende. - S_Brunodet : RT @insiemeadonzel: La Corte Costituzionale sospende la legge regionale sulle riaperture. Una sconfitta per tutti noi valdostani, causata d… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook sospende Donald Trump è fuori dai social. Dopo Twitter e Facebook anche YouTube lo sospende Rai News Facebook sospende pubblicità di accessori per armi

Dopo l’assalto al Campidoglio americano Facebook sospende i profili che incitano alla violenza e propagano teorie di cospirazione. La società ha anche deciso di porre un divieto temporaneo agli ...

WhatsApp più Facebook: dopo le nuove regole questa novità spaventa tutti

Le nuove regole sulla privacy hanno reso ancora più evidente il legame tra WhatsApp e Facebook. La vicinanza tra i due servizi non è mai stata così accentuata dal 2014, anno in cui proprio Facebook ac ...

Dopo l’assalto al Campidoglio americano Facebook sospende i profili che incitano alla violenza e propagano teorie di cospirazione. La società ha anche deciso di porre un divieto temporaneo agli ...Le nuove regole sulla privacy hanno reso ancora più evidente il legame tra WhatsApp e Facebook. La vicinanza tra i due servizi non è mai stata così accentuata dal 2014, anno in cui proprio Facebook ac ...