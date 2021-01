Crisi di Governo, Salvini: “È ufficiale, Conte vive su Marte” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Conte ha detto che deve rimanere al Governo per fare le cose che chiedono gli italiani, a partire da una legge elettorale proporzionale. La legge elettorale… Vabbé, è ufficiale, ormai costui vive su Marte“. È questa l’affermazione ironica da parte del leader della Lega, Matteo Salvini, pochi minuti dopo l’informativa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) “ha detto che deve rimanere alper fare le cose che chiedono gli italiani, a partire da una legge elettorale proporzionale. La legge elettorale… Vabbé, è, ormai costuisu“. È questa l’affermazione ironica da parte del leader della Lega, Matteo, pochi minuti dopo l’informativa del Presidente del Consiglio, Giuseppe, alla Camera. SportFace.

