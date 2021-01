Crisi di governo, il discorso di Conte alla Camera | DIRETTA (Di lunedì 18 gennaio 2021) discorso Conte alla Camera, DIRETTA LIVE: voto di fiducia al governo discorso Conte Camera DIRETTA LIVE – Oggi, 18 gennaio 2021, alle ore 12 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte affronterà la Crisi di governo parlando alla Camera dei Deputati per poi chiedere la fiducia. Il primo passo dei due decisivi per capire se l’esecutivo avrà o meno i numeri per andare avanti. Domani infatti Conte parlerà al Senato dove la situazione pare più complicata. Cosa dirà il premier? Avrà o non avrà i numeri per andare avanti? Di seguito la DIRETTA LIVE di TPI della giornata: DIRETTA Streaming e ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 gennaio 2021)LIVE: voto di fiducia alLIVE – Oggi, 18 gennaio 2021, alle ore 12 il Presidente del Consiglio Giuseppeaffronterà ladiparlandodei Deputati per poi chiedere la fiducia. Il primo passo dei due decisivi per capire se l’esecutivo avrà o meno i numeri per andare avanti. Domani infattiparlerà al Senato dove la situazione pare più complicata. Cosa dirà il premier? Avrà o non avrà i numeri per andare avanti? Di seguito laLIVE di TPI della giornata:Streaming e ...

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - riotta : Serve al premier @GiuseppeConteIT una strategia per uscire dalla crisi. Illudersi di raccattare disperati e mercena… - annamaria_ff : RT @mariamacina: Governo, parla Scalfarotto: «Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola a portare la… - Isabell86356282 : RT @meb: Oggi alla Camera avremo il dibattito sulla crisi di governo. Noi ci siamo se si riparte dalle idee e non dalle poltrone. https://t… -