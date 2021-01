Crisi di governo: Conte cederà la delega ai servizi segreti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppe Conte sembra aprire uno spiraglio per il dialogo, annunciando la delega ai servizi segreti italiani. Infatti, proprio questo era uno dei nodi al centro dello scontro con Matteo Renzi e Italia Viva, ma anche con lo stesso Pd. Con l’annuncio della volontà di cedere la delega ai servizi dell’Intelligence, Giuseppe Conte apre al dialogo – oppure cede – ma chiede di lasciare il comparto dei servizi segreti fuori dalle polemiche. “Viste le nuove sfide e anche gli impegni internazionali, non intendo mantenere la delega all’Agricoltura se non lo stretto necessario e mi avvarrò della facoltà di assegnare un’autorità delegata di Intelligence sui servizi, una persona di mia fiducia”. ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppesembra aprire uno spiraglio per il dialogo, annunciando laaiitaliani. Infatti, proprio questo era uno dei nodi al centro dello scontro con Matteo Renzi e Italia Viva, ma anche con lo stesso Pd. Con l’annuncio della volontà di cedere laaidell’Intelligence, Giuseppeapre al dialogo – oppure cede – ma chiede di lasciare il comparto deifuori dalle polemiche. “Viste le nuove sfide e anche gli impegni internazionali, non intendo mantenere laall’Agricoltura se non lo stretto necessario e mi avvarrò della facoltà di assegnare un’autoritàta di Intelligence sui, una persona di mia fiducia”. ...

