Atac | Stefàno | -55% ricavi biglietti nel 2020

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma – Il concordato dinon sara’ a rischio ma secondo il presidente della commissione capitolina Trasporti, Enrico Stefano, “la situazione non e’ semplicissima per via dei mancatida mercato che, come abbiamo visto nel bilancio, mi sembra si attestino sul -55% nel”, ha detto in occasione di una seduta dell’organismo da lui presieduto.