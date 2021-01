Al GF VIP 5 i vipponi scoprono del prolungamento e reagiscono malissimo Zelletta | “Io me ne vado”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Probabilmente nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda oggi 18 gennaio 2021, i concorrenti scopriranno, a più di un mese dalla fine, il nome del primo finalista. Una sorta di scelta paracadute, per indorare la piccola se così possiamo dire, dopo che i, grazie alle urla arrivate dall’esterno, hanno capito che il reality durerà fino al 26 febbraio 2021. E dobbiamo dire che non l’hanno presa affatto bene. I primi a sapere di questa notizia, sono stati Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Maria Teresa. Hanno cercato di non parlarne con nessuno e lo stesso ha fatto Dayane Mello, anche lei mentre era in giardino ha sentito la persona urlare la stessa cosa. Richiamata poi in confessionale, Dayane ha detto a Samantha e a Rosalinda che non avrebbe potuto dire nulla ma che si poteva anche trattare, come le avevano detto in confessionale, di una fake news. I ...