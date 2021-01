Addio Ben Affleck, è tutto finito: ma perché? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ben Affleck, noto attore hollywoodiano, ha appena annunciato una rottura che ha sconvolto i suoi fan. Scopriamola insieme. Ben Affleck e Ana De Armas si erano conosciuti sul set del film Deep Waters. Grazie ad alcune voci avevamo appreso che si erano fidanzati nel mese di marzo, infatti erano apparsi insieme in numerose foto di Leggi su youmovies (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ben, noto attore hollywoodiano, ha appena annunciato una rottura che ha sconvolto i suoi fan. Scopriamola insieme. Bene Ana De Armas si erano conosciuti sul set del film Deep Waters. Grazie ad alcune voci avevamo appreso che si erano fidanzati nel mese di marzo, infatti erano apparsi insieme in numerose foto di

