Ufficiale | Brelek passa all’Osijek

(Di domenica 17 gennaio 2021) Alla fine continuerà lontano dall’Italia la carriera di Petar Brlek. Il centrocampista classe 1994 lascia il Genoa e si trasferisce in Crozia,, come annunciato dallo stesso club sul proprio sito e i propri canali social. Contratto per 3 anni e mezzo. Foto: sito lugano L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.